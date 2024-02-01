Победитель конкурса «Нурлы Рамадан» получит путевку в хадж

Фото: dumrt.ru

Духовное управление мусульман Татарстана объявил о проведении конкурса на лучшее оформление общественных мест к священному месяцу Рамадан. Авторы лучшей работы будут награждены путевкой в хадж от официального оператора «ДУМ РТ Хадж». Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

Конкурс «Нурлы Рамадан» муфтиятом Татарстана проводится второй год. В конкурсе могут принять участие общественные, частные, государственные, религиозные организации, а также физические лица.

«Заявки будем принимать в трех группах. Первая - это религиозные организации, в том числе учебные заведения, мечети, магазины религиозной литературы, одежды. Вторая категория - это здания, третья - работы физических лиц», – уточнила представитель ДУМ РТ.

По условиям конкурса, оценивается только наружное оформление - потому что цель конкурса именно в том, чтобы создать праздничную атмосферу для жителей, рассказать о приближении, продолжении Священного месяца Рамадан.

«Использование освещения будет преимуществом, поскольку освещение привлекает внимание и днем, и в ночное время. Во-вторых, обязательно использование символики Рамадана. Еще одно условие - оформление должно сохраниться с 1 марта до окончания месяца Рамадан», – пояснила спикер.

Равиль хазрат Зуфаров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заместитель муфтия РТ Равиль хазрат Зуфаров отметил важность конкурса.

«Когда жители наших городов и деревень, встречая великий месяц, украшают свои дома, улицы, красиво оформляются магазины, организации - свет Рамадана распространяется еще сильнее и ярче, и молодое поколение получает благородное воспитание на этом примере», – подчеркнул хазрат.

Конкурс будет проходить с 1 марта по 9 апреля 2024 года. До 10 марта принимаются заявки, с 10 по 20 марта пройдет отбор лучших десяти работ. Во время заключительного этапа, который завершится 30 марта, жюри выберет лучшее оформление. Результаты будут объявлены 9 апреля.

Камила Билалова