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Общество 2 августа 2024 14:24

Победитель конкурса «Лучший молодой преподаватель РТ» получит 500 тыс. рублей

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Заявочная кампания конкурса «Лучший молодой преподаватель Республики Татарстан – 2024» пройдет с сентября по октябрь, а само событие продлится до начала февраля. Победитель получит приз в 500 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Считаю, что это один из самых проработанных конкурсов для молодежи республики. В этом году у нас остается приз за первое место в 500 тыс. рублей и возможность вхождения в кадровый резерв Раиса Татарстана», – заявила она.

Победительница прошлого года Юлия Тимошина после попадания в кадровый резерв получила работу в одной из нефтяных школ в Альметьевске, где специально ради нее открыли отдельную химическую лабораторию.

#минмолодежи рт #преподаватель
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