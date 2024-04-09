Победитель конкурса «Культурная столица Татарстана» в этом году получит 4 млн рублей

Муниципальный район РТ, который в этом году победит в республиканском конкурсе «Культурная столица Татарстана», получит сертификат на 4 млн рублей. Об увеличении призового фонда сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Средства можно будет направить на реализацию одного из федеральных или региональных культурных проектов. Как стало известно «Татар-информу», речь может идти в том числе о застройке одного из общественных пространств района.

Конкурс «Культурная столица» впервые стал проводиться среди районов региона в прошлом году. На различных площадках города Казани районы представляли свои творческие коллективы и ремесла, знакомя с уникальными местными традициями, обычаями и достижениями. Такие презентации районов посетили более 123 тыс. зрителей в онлайн- и офлайн-форматах. Конкурс объединил более 20 тыс. участников.

В этом году конкурс «Культурная столица Татарстана» стартует 22 апреля. Первым в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина свою культуру и достижения представит победитель прошлого года — Арский район РТ.

Другие районы республики свой обычаи представят с апреля по ноябрь в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина, Культурном центре имени Пушкина, Казанском татарском государственном ТЮЗе имени Габдуллы Кариева, Детском центре «Экият», культурно-досуговом комплексе имени Ленина, культурном центре «Московский», культурных центрах Казани «Сайдаш» и «Чулпан».