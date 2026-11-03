Победитель конкурса «Инженер года» из Казани выиграл грант РНФ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Победитель VI республиканского конкурса «Инженер года» в номинации «Энергетика», завкафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» КГЭУ Тимур Петров сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» поделился опытом участия в конкурсе и призвал потенциальных участников подавать заявки.

«Я участвовал в прошлом году третий раз и благодаря экспертам доработал результат до такого уровня, чтобы уже стать победителем. <…> Это действительно прекрасный опыт, прекрасное достижение, которым хочется поделиться, про которое хочется рассказать», – сообщил он.

Петров обратился к потенциальным конкурсантам с советом не отчаиваться, если не получится выиграть с первого раза: добиться успеха помогут, в том числе эксперты, которые укажут на сильные и слабые стороны.

Отдельно он обратился к представителям вузов и преподавателям, отметив важность того, чтобы разработки не оставались на бумаге.

«Ваши разработки не должны оставаться на бумаге, вы должны работать со студентами, зная, что вы что-то реально делаете, что вы можете что-то показать. Участие в конкурсе позволяет перенести свой теоретический опыт на практику», – сказал Петров.

Он также отметил, что буквально две недели назад выиграл грант Российского научного фонда (РНФ) в размере 2 млн рублей и в будущем планирует создать свою научную школу.