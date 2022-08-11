Победитель «Игры в татара. Kazan city» уедет домой на электросамокате

В социальной сети «ВКонтакте» стартовало продолжение нашумевшей «Игры в татара», которая в 2021 году собрала более 1,2 тыс. участников – татар со всего мира и более 200 тыс. зрителей в социальных сетях. На этот раз, помимо фото и видео в домашних условиях, участникам нужно будет выполнять различные задания, перемещаясь по городу Казань, по аналогии с популярной игрой GTA Vice city. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«На этот раз участники поборются за 3 главных приза - электросамокат Xiaomi, экшн-камеру GoPro или “Яндекс.Станцию”», - говорится в сообщении.

Приступить к игре можно в любой момент, участники должны выполнить все условия и дойти до конца. Каждое задание можно выполнить только один раз.

Правила игры просты. Нужно выполнить 14 заданий в приложении «Другое дело» с 10 до 28 августа 2022 года, прислать ссылки на выполненные задания в сообщения группы Игра в татара. Kazan city и сообщить, что участвуешь в игре, указав название задания. Также нужно поставить хэштеги игры #ИгравТатара2022 под каждым заданием.

В ответ на отправленное сообщение придет ссылка на промокод за каждое выполненное задание, который течение 3 дней нужно обменять на баллы.

Участники, которые набрали наибольшее количество баллов, выйдут в финал, где разыграют 3 главных приза – электросамокат Xiaomi, экшн-камеру GoPro, умную колонку «Яндекс.Станция» и 11 призов от «ВКонтакте».

«Игра в татара. Kazan city» - это cовместный кейс татарских блогеров совместно с проектом социальной сети «ВКонтакте» «Другое дело», объединяющий жителей и гостей города Казань в игре, где нужно выполнять различные задания, направленные на популяризацию татарской культуры.