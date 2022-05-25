Победитель «Эха веков в истории семьи»: Род Ахунзяновых насчитывает около 700 человек

Победитель конкурса родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» — большая семья Ахунзяновых из Сабинского района рассказала в беседе с «Татар-информом», что участие в конкурсе сплотило их еще сильнее, а также дало возможность обрести «древних» родственников.

Благодаря работе в архиве и над генеалогическим древом сейчас род Ахунзяновых насчитывает около 700 человек, найдено еще пять поколений, а в самой цепочке поколений появились новые ветви.

Участие в республиканском этапе фестиваля семья из села Большой Шинар приняла впервые и сразу одержала победу. Предложение поучаствовать в фестивале поступило от администрации района, так как там уже были наслышаны о большой дружной семье, которая проживает в одной деревне.

«Собраться было несложно, семья очень дружная, сплоченная. У Ахунзяновых род большой. В деревне у них живут много семей, в каждой воспитывается по трое, четверо и более детей. Каждый год они собираются на Сабантуи, вместе отмечают праздники. Они не сразу согласились на участие, но потом после раздумий решились попробовать. После репетиций и подготовки родословной отправились на финал конкурса в Казань. Всего в делегации было 75 человек, на сцену вышли 60. Самому юному участнику конкурса было шесть лет, самому старшему — 67. Самый старший — Хамит абый Шигапов поразил всех игрой на гармошке», — рассказала заведующая сельским домом культуры Фарида Садыкова.

На сцене конкурсанты представили музыкальные композиции, посвященные истории своей семьи. В истории рода Ахунзяновых отражались эпохальные события России — революция 1917 года, репрессия, Великая Отечественная война. На сцене они показали сценку, как раскулачивали деда.

Ахунзяновы рассказали, что из их рода вышли чемпионы мира, России и Татарстана по национальной борьбе, заслуженные артисты, лесники, а также учителя, журналисты, представители медицинской отрасли, трактористы, кузнецы — люди, которые любят и ценят родную землю. Выступление танцоров, певцов, музыкантов, гармонистов поддерживал весь зал.

Перед выступлением в фойе выставили на суд жюри национальные блюда: гусей, уток, эчпочмаки, баурсаки, губадию, бэккены — и другие кулинарные творения, ремесла, старинные вещи, передавшиеся из поколения в поколение, ручные работы.

«Через этот конкурс еще больше укрепились родовые связи, восстановились утраченные связи, и молодое поколение, особенно дети и внуки, поверили в важность братства и дружбы. На своем примере мы доказали, что можно и нужно свернуть горы! Навсегда останется в сердцах Ахунзяновых и будет передаваться из поколения в поколение наше выступление на знаменитой камаловской сцене столицы, гордость за свой род!» — поделилась представитель семьи Гульнар Мубаракова.

Гульнар Мубаракова — учительница, преподает английский язык, она — супруга Рамиля Мубаракова, директора школы. Также собеседница агентства поделилась, что нового дало им участие в конкурсе.

«Что касается новшества, то мы бы назвали важным для всех нас, что Ахунзяновы нашли свой родовой знак. Поиски по этому поводу продолжаются до сих пор. В общем, пришли к выводу, что этот проект нужно развивать из года в год и всячески поддерживать! Это огромная и требующая коллективных усилий, очень нужная и важная работа», — отметила представитель рода Ахунзяновых.

Победители республиканского этапа были награждены дипломами и денежными призами в размере: 150 тыс. рублей — за первое место, 130 тыс. рублей — за второе и 100 тыс. рублей — за третье. Призы и подарки семьям в казанском театре Камала вручил Председатель Госсовета РТ, председатель совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин.