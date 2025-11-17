Победитель «Батырлар. Герои Татарстана» будет стажироваться в Министерстве молодежи РТ

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Министерстве по делам молодежи Татарстана прошла встреча между первым замминистра Софьей Галиевой-Мустафиной и победителем республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», ветераном СВО Рифатом Набиуллиным.

Рифат Набиуллин, наставником которого является заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, должен пройти стажировку в центрах «Патриот» и «Форпост», подведомственных Министерству молодежи РТ. Там он познакомится со спецификой их деятельности в сфере патриотического воспитания, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

«Учитывая профессиональную заинтересованность Рифата Набиуллина в сфере патриотического воспитания, а также его опыт работы в военном комиссариате, мы считаем, что стажировка будет для него полезной и информативной. Если у него возникнет желание продолжить работу в нашем ведомстве, мы будем рады принять такого специалиста в наш коллектив», – рассказала Софья Галиева-Мустафина.