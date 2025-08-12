Побединский о работе Дома полимеров: Возможность прикоснуться к производству

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В интерактивных отраслевых экспозициях, таких как «СИБУР. Дом полимеров», заключен большой потенциал по привлечению новых людей в профессию. Таким мнением поделился известный блогер и популяризатор науки Дмитрий Побединский после экскурсии по выставке.

«Мне понравилось то, что есть интерактивные элементы, то, что можно что-то покрутить, повертеть», – сказал Побединский.

По его словам, такой формат интересен в первую очередь детям – тем, кто будет формировать будущее нашей страны.

«И с этой точки зрения всё очень ярко и, самое главное, просто. Данная экспозиция – это возможность прикоснуться к производству, почувствовать, что из себя представляют полимеры», – заключил блогер.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» собрала в Татарстане более 12 тыс. посетителей. Большая часть посетителей – дети.

Выставка «Дом полимеров» впервые была представлена на ВДНХ в Москве, после этого экспозиция побывала в Дзержинске, Кстово, Благовещенске, Ноябрьске, Нягани, Пыть-Яхе, Воронеже, Казани и Нижнекамске. В этих городах ее суммарно посетили свыше 25 тыс. человек.

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» – это современное образовательное пространство, рассказывающее о значении полимеров в повседневной жизни, технологиях переработки сырья и передовых экологических подходах. Экспозиция включает несколько тематических зон: «Большая трансформация», «Мастера нефтехимии» и «Страна СИБУР», каждая из которых знакомит школьников с производственными процессами, профессиями в отрасли и вкладом компании в развитие городов.

Одна из целей «Дома полимеров» – воспитание у жителей города, особенно молодежи, гордости за достижения химической отрасли и привлечение внимания к профессиям в этой сфере. Важной частью выставки является образовательная программа «Учебный день»: она ориентирована на школьников среднего и старшего звена и включает экскурсии, лекции и практические занятия, направленные на знакомство с новыми профессиями, химией, IT и научными исследованиями.