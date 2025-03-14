«Победил, потому что ребятки упали на финише». Устюгов о победе в спринте на ЧР в Казани

Фото: flgr.ru

Лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свою победу в спринте классическим стилем на Чемпионате России в Казани.

«Получилось даже больше, чем я хотел: я хотел зацепить медаль любого достоинства, а смог даже выиграть. Но выиграть получилось потому, что ребятки упали на финише. Я пересмотрел в тот же день спринт и видел, что они готовились выйти на финишную прямую и побороться именно там. Случилось так, как случилось. Отчасти я рад, что удалось выиграть, но хотелось бы победить в конкуренции, понять, хватило бы меня в противостоянии с Сергеем Ардашевым и Сашей Терентьевым», – сказал спортсмен в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, на финишной прямой той гонки произошел контакт между Сергеем Ардашевым и Александром Терентьевым, из-за чего оба лыжника потеряли равновесие и упали.

ЧР в Казани проходил с 1 по 9 марта в казанском поселке Мирный. Республика Татарстан лидирует в первенстве с 13 медалями. На втором месте находится Тюменская область (4), а на третьем – Республика Татарстан – 1 (2).