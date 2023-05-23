«Победи или умри»: участники всеармейской олимпиады в Казани о готовности к соревнованиям

Всеармейская олимпиада стала крупнейшим мероприятием в Вооруженных Силах России. В ней примают участие курсанты из 31 высшего военного учебного заведения Министерства обороны РФ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Найдите здесь новых друзей и будущих коллег, покажите себя»

Всеармейская олимпиада стала крупнейшим мероприятием в Вооруженных Силах России. В ней принимают участие курсанты из 31 высшего военного учебного заведения Министерства обороны РФ.

Поздравил курсантов со стартом олимпиады сегодня начальник Казанского высшего танкового командного училища генерал-майор Кирилл Кулаков. Он пожелал участникам соревнований показать себя с лучшей стороны.

«Приветствую и поздравляю всех с этим знаменательным событием. На базе нашего училища оно проводится впервые. Думаю, что каждый вуз мечтает стать победителем и принимать у себя участников олимпиады. На протяжении этой недели мы с вами покажем себя с наилучшей стороны. Хочу пожелать вам честной, бескомпромиссной борьбы, чтобы все соревнования сближали и объединяли нас. Найдите здесь новых друзей и будущих коллег, покажите свои достижения. Это одно из самых престижных состязаний», – сказал Кирилл Кулаков.

Кирилл Кулаков: «Хочу пожелать вам честной, бескомпромиссной борьбы, чтобы все соревнования сближали и объединяли нас» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Конкурсные состязания проводятся по четырем направлениям: тактической и тактико-специальной подготовке, осуществлению гуманитарной миссии, огневой подготовке и военно-спортивной подготовке.

Тактическая и тактико-специальная подготовка

Один из первых конкурсов: «Тяжело в учении – легко в бою» – это полоса с препятствиями протяженностью 800 метров, имеющая два параллельных направления. На каждом направлении полосы находятся 16 препятствий – например, завалы, рвы, лабиринты и разрушенные мосты.

Участники должны преодолеть все препятствия за наименьшее время. В процессе продвижения по полосе участники условно поражают мишени. Но и тут есть подвох. Некоторые мишени помечены как «гражданские», и, выстрелив по ним, можно заработать штрафные баллы.

На линии финиша жюри проводит проверку оружия и экипировки участников. Место команды в конкурсе определяется по времени преодоления полосы с учетом полученных штрафных баллов.

Следующий конкурс называется «Химзащита», он проводится сразу после первого. Участникам необходимо надеть средства индивидуальной защиты и преодолеть зараженный участок местности длиной в 400 метров.

Секундомер останавливается, когда последний участник команды наденет защитный комплект. Результат надевания СИЗ объявляют участникам команды и записывают в сводную ведомость. Победителем будет тот, кто выполнил задание быстрее и правильнее.

И последнее состязание в этом направлении – это ориентирование в лесной местности, где отсутствуют большие дороги, есть болота и озера.

Военно-спортивная подготовка

В этом направлении первый конкурс также связан с преодолением полосы препятствий. Участникам предстоит преодолеть международную полосу препятствий, у которой также два параллельных направления. На 500-метровой полосе участников ждут 20 препятствий.

После этой полосы участников ждет более длинная – километровая. В ее преодолении участвуют по три человека от команды. Каждый из них должен пройти этот отрезок в противогазе и с оружием. Чтобы, к примеру, преодолеть препятствие «Ров», участник должен будет с разбега перепрыгнуть 2,5-метровую яму.

Завершается это направление «Армейским биатлоном».

Огневая подготовка

Направление огневой подготовки включает в себя практические конкурсы, связанные со стрельбой: «Огневое поражение», «Дуэль», «Стрелок» и теоретический конкурс «Оружейник».

Например, в первом конкурсе конкурсантам необходимо поразить мишени короткими очередями из разных положений для стрельбы. В «Дуэли» участники не будут перестреливаться между собой. Конкурсантам необходимо будет из положения для стрельбы лежа поразить все три мишени за минимальное время и с минимальным количеством боеприпасов.

Осуществление гуманитарной миссии

По направлению организации гуманитарной миссии участников ждут два конкурса – тесты по международному гуманитарному праву и медицинской подготовке.

Владислав Степанников: «Конкурсные задачи потребуют от вас максимальной концентрации, интеллектуальных и творческих сил» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Конкурсные задачи потребуют от вас максимальной концентрации»

От имени министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу участников олимпиады поприветствовал главный инспектор Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, полковник Владислав Степанников. Он отметил, что олимпиада поможет участникам выйти на новый уровень освоения специальности и найти верных друзей.

«Конкурсные задачи потребуют от вас максимальной концентрации, интеллектуальных и творческих сил. А также таких важных качеств, как целеустремленность и умение принимать верные решения в сложных ситуациях. Олимпиада поможет вам выйти на новый уровень освоения специальности и найти верных друзей», – сказал он.

Правительство Татарстана также поддержало проведение олимпиады в Казани.

Рустам Нигматуллин: «Для нас большая честь принимать столь значимое мероприятие в столице республики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«От имени Раиса Татарстана, Правительства республики искренне рад приветствовать всех участников седьмого всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов военных вузов по военно-профессиональной подготовке. Для нас большая честь принимать столь значимое мероприятие в столице республики. Уверен, что каждый из вас покажет отличные результаты и проявит волю к победе. Желаю достойно пройти все конкурсные испытания», – сказал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Право произнести слова клятвы от имени всех участников соревнований предоставили капитану команды Казанского высшего танкового командного училища, курсанту Никите Никитину.

Никита Никитин: «Клянемся следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Принося клятву участников олимпиады, торжественно обещаем и клянемся участвовать в олимпиаде честно, уважая и соблюдая правила, по которым она проводится! Клянемся следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! Стремимся к победам в истинно соревновательном духе во славу знамени и во имя чести своих команд!» – подытожил он.

«Наш девиз – “Победи или умри”»

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с одной из участниц олимпиады, курсантом Военного учебно-научного центра ВМФ Военно-морской академии Альбиной Бекешко. Девушка рассказала, что она несколько лет занималась карате и спокойно может пробежать двадцать километров.

Альбина Бекешко: «После окончания пойду служить туда, куда распределят, – служу России!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я приехала из Калининграда, представляю Балтийское высшее военно-морское училище. Мне очень понравилась Казань, в танковом училище восхитительные условия жизни. Готовились к спартакиаде с марта этого года, прикладывали все усилия. Наш девиз – “Победи или умри“», – рассказала она.

По словам девушки, в Калининградской области полосы с препятствиями, подходящей для тренеровок, нет. Ее она здесь увидела впервые.

«Кажется, что силы для этого есть, идем к успеху. Я уверена, что наша команда сильна во всех конкурсах. Не зря же мы готовились. Полосу препятствий будем проходить в четверг», – дополнила девушка.



Она также рассказала, что военных в семье, кроме дедушки, не было.

«Мой дедушка военный мичман. А я выбрала этот вуз, потому что с детства мечтала носить военную форму. После окончания пойду служить туда, куда распределят, – служу России! Нужно тренироваться, не жалеть себя и еще раз тренироваться. Ежедневно мы бегали с утра 20 километров и вечером 10 километров. Выдержать это мне помогло спортивное прошлое, я занималась карате и получила коричневый пояс», – сказала она.