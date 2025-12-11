«Победа за нами»: водитель из Челнов получил награду за помощь фронту

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах активисты и волонтеры продолжают формировать крепкий тыл для участников специальной военной операции. Связь мирных жителей с защитниками Отечества становится только сильнее.

Гуманитарные грузы собирают по всему городу: от продуктов питания и средств гигиены до техники и теплых вещей. В посылки включают сухие супы, чаи, пастилу, сухари, армейский душ, мочалки, автомобили, квадрокоптеры, вязаные носки, жилеты, балаклавы и другое. Такие отправки формируются по всей стране, и в словах волонтеров нет сомнений: победа будет за Россией.

Один из тех, кто вносит свой вклад, – Сагит Ситдиков, водитель предприятия «Парк культуры и отдыха». Водителем «КАМАЗа» он мечтал стать с детства.

«Я катался на машинах, карьерных. Меня возили водители, за руль сажали, интересно. Вот и стал водителем», – вспоминает он.

С 2020 года Сагит работает на водовозке летом, занимается поливом деревьев осенью и принимает участие в заливке катка на площади Азатлык зимой. Коллеги отмечают его ответственность и профессионализм, а руководство ему настолько доверяет, что поручило сразу две единицы техники.

Заместитель директора по транспорту Тимур Лосев подчеркивает: «В летний период он поливает цветочные насаждения города, в осенний – деревья при посадке, в зимний – участвует в заливке катка».

Помогать фронту Сагит Ситдиков начал несколько лет назад – раз в месяц он отправляет бойцам медикаменты, инструменты и другие необходимые вещи. Сейчас он готовит к отправке автомобиль.

«Саперам отправили лопаты, генераторы отправляем. Вот сегодня, думаю, поедем за УАЗиком, пригоним, отремонтируют люди. На отправку готовим», – рассказывает он.

За свой труд Сагит получил медаль и благодарственное письмо. Военнослужащие отмечают, насколько важна поддержка из дома.

«От ваших действий очень многое зависит там. Поддержка из дома – намного сильнее. Огромная благодарность от всех челнинцев и жителей Татарстана», – подчеркнули бойцы.

Волонтер Рауф Низаметдинов напоминает, что движение помощи началось в ноябре 2022 года.

«Когда мы в первый раз собрали гуманитарный груз, я начал помогать нашим ребятам. Очень многие помогают – вся гуманитарная помощь держится на таких людях», – отметил он.

Активисты уверены: будут помогать столько, сколько потребуется. Ведь каждая весточка из дома вдохновляет бойцов, а их общее слово сегодня одно: «Победа за нами».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

