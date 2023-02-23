«Победа в любом случае будет за нами»: боец в зоне СВО рассказал о ситуации на передовой

Военнослужащий с позывным Игла рассказал об обстановке в зоне специальной военной операции, а также поздравил всех с Днем защитника Отечества. В прямом эфире главы Альметьевского района Тимура Нагуманова он отдельное внимание уделил теме поддержки, крепкого «тыла» и заявил об обязательной победе.

«На передовой все стабильно. Непросто, но стабильно, — рассказал Игла. — С той помощью, которая идет с тыла, а это всегда приятно, победа будет в любом случае за нами».

Тимур Нагуманов рассказал, что в городе организована большая работа по сбору гуманитарной помощи, а также спросил, все ли доходит до ребят и как воспринимается помощь от города и района.

Военный в ответ подчеркнул, что поддержка — это всегда очень важно и заверил, что вся помощь доходит до передовой. «Я знаю, люди несут деньги, продукты, бабушки вяжут носки, маскировочные сети. Каждый считает своим долгом нам помочь. А для бойцов это очень нужно! Это часть того тепла, которая идет от народа. Все, что отправляется бойцам, доходит до нас. Вопреки всяким слухам в Интернете ребятам все получают. Читают детские трогательные письма. Не верьте гадостям в интернете», — призвал военнослужащий.

Игла общается с широким кругом людей, в числе которых предприниматели, обычные люди. Больше всего его поражает, когда бабушки от пенсии «отрывают» свои деньги. «Я их спрашиваю — зачем? Вам же нужнее. А они говорят — нет, вам нужнее. Это бесценно, я считаю, это сильный поступок, — говорит военнослужащий, — предприниматели также подходят со знанием дела, вкладываются и технически, и финансово. Это тоже очень нужный момент. Только с крепким тылом мы сможем одержать Победу».

Нагуманов согласился, что один из ключевых моментов для бойцов — это возможность чувствовать поддержку, солдатам это придает сил для выполнения задач. Глава района поздравил военнослужащих земляков с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что альметьевцы гордятся своими героями, пожелал скорейшего возвращения и успехов во всех делах.

От себя лично и от командования батальона «Тимер» Игла также поздравил всех с праздником.

«Я хочу искренне пожелать здоровья, удачи, благополучия во всех семьях. Спасибо за огромную работу в тылу. Всем мужчинам, которые сегодня в строю и в окопах, желаю вернуться здоровыми и невредимыми, чтобы они могли обнять родных. Я тоже всех обнимаю, всех люблю», — сказал боец.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 23 Февраля. С поздравлениями к россиянам обратился также Президент России Владимир Путин, отдельно выделив участников военной спецоперации.