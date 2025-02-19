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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 16:23

«Победа и огромный успех то, что они оставили Даку». Рязанцев о положении «Рубина»

«Победа и огромный успех то, что они оставили Даку». Рязанцев о положении «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Экс-игрок «Рубина» Александр Рязанцев прокомментировал текущее положение казанской команды в РПЛ.

Как сказал Александр, казанцы вряд ли смогут забраться в топ-6 команд. По его словам, шестерка лидеров уже сформировалась и не изменится, «Рубин» в любом случае будет ниже нее.

«Для "Рубина" победа и огромный успех то, что они оставили Даку. Он делает 30-35% успеха команды. Как минимум в случае его ухода очень трудно было бы найти равноценную замену», – передает слова Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, Рязанцев выступал за «Рубин» с 2006 по 2013 годы. С казанской командой он дважды брал чемпионство России, единожды Кубок и два раза Суперкубок страны.

Первую часть РПЛ «Рубин» завершил на восьмом месте в таблице.

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