Фаррахов, Ларионова, Метшин: в Татарстане подвели итоги праймериз

«12,9% — это выше, чем в среднем по России»

В Татарстане в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 378,4 тыс. человек, что составляет 12,9% от общего количества избирателей республики, рассказал журналистам председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов.

«12,9% — это выше, чем в среднем по России. Мы считаем это очень хорошим результатом. Это однозначно репрезентативный результат, потому что столь большое количество людей высказало свое мнение по тем лицам, которых они видят в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Госдумы», — заявил он.

По словам парламентария, на портале предварительного голосования партии было зарегистрировано 128 тыс. человек, которые изъявили желание проголосовать в режиме онлайн. Из них проголосовали 100,1 тыс. человек.

В заключительный день праймериз, 30 мая, в республике было открыто 557 счетных участков. На момент их закрытия в Татарстане очно проголосовали более 278 тыс. человек.

«Впервые в этом политическом сезоне партия „Единая Россия“ очень активно продвигала свою повестку в режиме онлайн. Даже положение о проведении предварительного голосования предполагало в основном проведение голосования в онлайн-режиме. В январе проводили социологические исследования. Они показали, что значительная часть нашего населения, более 60% респондентов, в большей степени доверяют очной форме голосования. Поэтому мы получили согласование у федерального оргкомитета и провели праймериз по смешанной системе», — отметил заместитель Председателя Госсовета РТ.

Наибольшее число голосов на праймериз в Татарстане набрал Айрат Фаррахов

Всего для участия в предварительном голосовании для выдвижения кандидатами в депутаты Госдумы восьмого созыва в Татарстане были зарегистрированы 96 человек. Голосовать можно было как за одного кандидата, так и за нескольких.

«Подсчет электронного голосования завершился примерно в половине второго ночи. После этого мы получили выгрузку по так называемым электронным счетным участкам. И основная задача счетных комиссий заключалась в том, чтобы соединить данные электронного голосования с результатами очного голосования», — заметил Юрий Камалтынов.

Он рассказал, что по федеральному избирательному округу в Татарстане было зарегистрировано 76 кандидатов. «Назову 15 человек, которые набрали большинство голосов. Примечательно, что даже последний, кто стоит в списке, получил 1,43%. Это Ильдар Сахапов, безработный. Надо отдать должное нашим избирателям — они не жалели голосов за кандидатов. Видимо, даже за смелость, за то, что люди участвовали, отдавали голоса. Потому что 1,5% — это почти 5 тыс. голосов от общего количества», — подчеркнул депутат.

Так, самое большое число голосов набрал действующий депутат Госдумы Айрат Фаррахов. На втором месте — заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, на третьем — глава Нижнекамского района Айдар Метшин. Четвертое место занял заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, пятое — депутат Госдумы Ирек Богуславский.

Кроме того, большое количество голосов набрали глава Высокогорского района Рустам Калимуллин, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, заместитель руководителя Аппарата Президента Татарстана Александр Терентьев, депутат Госдумы Ольга Павлова, глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, Постоянный представитель РТ в Башкортостане Юсуп Якубов, депутат Госсовета РТ Геннадий Глушков, депутаты Госдумы Марат Бариев и Мурад Гадыльшин, а также заместитель руководителя управления кадровой политики «Единой России» Ильнар Гирфанов.

Списки кандидатов утвердят на съезде партии в Москве

Юрий Камалтынов сообщил, что по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 26, где было зарегистрировано 14 кандидатов, победил депутат Госсовета Татарстана Илья Вольфсон. В Московском одномандатном избирательном округе № 27 было зарегистрировано семь кандидатов, а победу одержал депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

В Нижнекамском одномандатном избирательном округе № 28, где зарегистрированы четыре кандидата, победил депутат Госдумы Олег Морозов. Четыре кандидата были зарегистрированы в Набережночелнинском одномандатном избирательном округе № 29, наибольшее число голосов набрала депутат Госдумы Альфия Когогина.

В Альметьевском одномандатном избирательном округе № 30 (зарегистрировано 10 кандидатов) победа досталась заместителю генерального директора ПАО «Татнефть» Азату Ягафарову. По Центральному одномандатному избирательному округу № 31 всего зарегистрировали 11 кандидатов, а победил депутат Госсовета РТ Марат Нуриев.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму восьмого созыва, утвердят на съезде партии 19 июня в Москве.

«На нашем этапе это окончательный список. В положении четко прописано, что передвижки кандидатов в составе списка невозможны. То есть если человек занял определенную позицию, то он на ней и будет выдвигаться к съезду. Но у съезда есть право по предложению председателя партии включить в любой территориальный список любую кандидатуру. И для них тогда голосование в рамках съезда будет являться процедурой предварительного голосования. У руководства партии такое право есть», — пояснил председатель регионального оргкомитета.

От Татарстана на съезд партии отправятся 26 человек

Журналисты поинтересовались у Юрия Камалтынова, может ли Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавить список кандидатов-единороссов республики на выборах в Госдуму, как это было в 2016 году. Тогда Президент РТ от депутатского мандата отказался.

«В данном случае я могу сказать лишь свое личное мнение. Рустам Нургалиевич — член бюро высшего совета партии и, безусловно, лидер нашей республики. Естественно, если так сложится, что он изъявит желание возглавить список, то это можно только приветствовать», — ответил парламентарий.

Депутат также рассказал, что конференция республиканского отделения партии «Единая Россия» пройдет 9 июня. На ней будет представлен отчет о деятельности регионального отделения партии за предыдущий период, озвучены результаты предварительного голосования и избраны делегаты на очередной съезд партии, который состоится 19 июня в Москве.

«Мы комплектуем не очень большую по сравнению с предыдущими съездами делегацию, будет всего 26 человек. Это объясняется тем, что в условиях постковидной ситуации количество участников съезда ограничено», — заявил Юрий Камалтынов.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.