«По зову сердца»: в Казани прошел масштабный автопробег в поддержку российской армии

Жители столицы Татарстана организовали массовый автопробег, призванный показать народную поддержку проводимой спецоперации по денацификации Украины. Более полусотни автомобилей с флагами России и культовыми символами V и Z проехали по городу до Парка Победы, где возложили цветы к Вечному огню.

Колонна из полусотни автомобилей, украшенных флагами России и символами Z и V, выдвинулась от стадиона «Ак Барс Арена» в сторону парка Победы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нашим парням на передовой нужна моральная поддержка»

Колонна из полусотни автомобилей, украшенных флагами России и символами Z и V, выдвинулась от стадиона «Ак Барс Арена» в сторону парка Победы.

Организатором масштабного мероприятия выступила Федерация бокса Татарстана. К ней также присоединились Содружество пограничников РТ, Содружество ветеранов боевых действий республики и Союз десантников Татарстана.



«Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия борется за свое будущее. Нашим парням на передовой нужна любая наша поддержка, в первую очередь моральная. Наша цель — выразить поддержку Вооруженным силам России, донести до широкой общественности, в том числе мировой, что народ и армия России едины», — заявили организаторы автопробега.

Они добавили, что сейчас страна испытывает серьезное внешнее давление, поэтому обществу как никогда важно объединиться в единое целое.

Вместе с ветеранами боевых действий присоединиться к акции решили и представители подрастающего поколения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нам не стыдно быть со страной, нам не стыдно быть русскими»

Вместе с ветеранами боевых действий присоединиться к акции решили и представители подрастающего поколения. Юные патриоты наравне со старшими товарищами размещали флаги и символику на прибывающие автомобили, помогали в организации мероприятия и подбадривали участников песнями.

В ситуации внешнего давления на нашу страну важно, чтобы все поколения граждан показали свое единство и общность взглядов. Это позволит России преодолеть любые преграды на пути к успешному развитию, подчеркнула руководитель аппарата казанского местного отделения Молодой Гвардии «Единой России» Элина Тухватуллина.

Молодогвардейцы «Единой России» сегодня также приняли участие в народной акции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Молодогвардейцы «Единой России» сегодня также принимают участие в этой народной акции. Мы привезли с собой символы Z, раздаем их всем желающим. Что это означает? То, что нам не стыдно быть со страной, нам не стыдно быть русскими. И мы всем сердцем поддерживаем Вооруженные силы Российской Федерации», - подчеркнула Тухватуллина.

«За спинами наших военных стоит надежная опора»

Во время автопробега по улицам Казани, многие автомобилисты приветствовали колонну флешмоба с помощью звуковых сигналов, таким образом выражая солидарность с участниками акции.



Финальной точкой маршрута автоколонны стал казанский Парк Победы. На площадке парка участники пробега развернули флаги и исполнили патриотические песни, а затем направились с цветами к подножию Вечного Огня.

«Эта акция призвана показать нашу поддержку тому курсу, который проводит Президент России, а также выразить поддержку нашим ребятам, которые прямо сейчас находятся на передовой. Они должны знать, что за их спинами стоит надежная опора. Мы сегодня видим, что узнавая о нашей акции, к ней присоединяются все больше людей, они делают это по зову сердца», - заключил председатель Союза десантников Республики Татарстан Юрий Суворов.