По запросу бойцов жители Менделеевска передали пиломатериалы и масксети в зону СВО

В Менделеевске продолжается оказание поддержки бойцам спецоперации. По запросу военнослужащих, мобилизованных из района республики, менделеевцы передали пиломатериал в зону СВО. Также поддержку оказал депутат городского Совета Ильяс Валиев, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Актив ТОС «Поселок» ежедневно плетут маскировочные сети по заявке мобилизованных района. Так, на прошлой неделе 2 сети забрал один из бойцов, прибывший в краткосрочный отпуск.

Проект «Добро», который реализуется в детском саду №7 собрал неравнодушных родителей, детей и бабушек. В акции «Свеча добра» по изготовлению свечей для российских солдат приняли участие и активные жители ТОС «Химик».

На сегодняшний день в Менделеевском районе по всем направлениям оказана помощь на 45 млн рублей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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