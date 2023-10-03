Экологи организуют проверку после жалоб на незаконные работы на реке Сулице

Экологи начнут проверку на реке Сулице в Верхнеуслонском районе Татарстана после жалоб местных жителей на незаконные земляные работы. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

«Планируем проверить информацию, однако стоит отметить, что для оперативного реагирования нужно оставлять жалобы на горячей линии Министерства экологии и природных ресурсов РТ с указанием координат и контактным номером телефона. Обнаружить нарушения, не имея координат, очень сложно, ведь протяженность реки Сулица составляет 47 км», — обратили внимание в пресс-службе Минэкологии РТ.

Тревожные сообщения о земляных работах на реке Сулице в Верхнеуслонском районе появились в соцсетях. Местные жители сообщили, что река сильно обмелела. Люди предполагают, что, возможно, реку хотят превратить в платные озера.