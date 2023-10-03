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Экологи организуют проверку после жалоб на незаконные работы на реке Сулице
Экологи начнут проверку на реке Сулице в Верхнеуслонском районе Татарстана после жалоб местных жителей на незаконные земляные работы. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе министерства.
«Планируем проверить информацию, однако стоит отметить, что для оперативного реагирования нужно оставлять жалобы на горячей линии Министерства экологии и природных ресурсов РТ с указанием координат и контактным номером телефона. Обнаружить нарушения, не имея координат, очень сложно, ведь протяженность реки Сулица составляет 47 км», — обратили внимание в пресс-службе Минэкологии РТ.
Тревожные сообщения о земляных работах на реке Сулице в Верхнеуслонском районе появились в соцсетях. Местные жители сообщили, что река сильно обмелела. Люди предполагают, что, возможно, реку хотят превратить в платные озера.
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