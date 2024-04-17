Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минэкологии РТ выявило незаконный слив стоков в озеро Нижний Кабан
По жалобе жителей Казани на загрязнение озера Нижний Кабан экологи выехали на оперативную проверку. Взяты пробы воды, определяется источник загрязнения, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
«В Министерство экологи и природных ресурсов РТ поступило сообщение из соцсетей о незаконном сливе в озеро Верхний Кабан. На место оперативно выехали инспекторы министерства. Был обнаружен незаконный слив. Инспекторы отобрали на месте пробы воды и почвы. Сейчас все пробы находятся на анализе. Результаты исследований будут известны через пять-семь дней», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, сотрудники министерства выясняют, на балансе какой организации находится труба, из которой произведён слив.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»