Минэкологии РТ выявило незаконный слив стоков в озеро Нижний Кабан

По жалобе жителей Казани на загрязнение озера Нижний Кабан экологи выехали на оперативную проверку. Взяты пробы воды, определяется источник загрязнения, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«В Министерство экологи и природных ресурсов РТ поступило сообщение из соцсетей о незаконном сливе в озеро Верхний Кабан. На место оперативно выехали инспекторы министерства. Был обнаружен незаконный слив. Инспекторы отобрали на месте пробы воды и почвы. Сейчас все пробы находятся на анализе. Результаты исследований будут известны через пять-семь дней», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники министерства выясняют, на балансе какой организации находится труба, из которой произведён слив.