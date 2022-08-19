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Экология
19 августа 2022  16:14
Наталья Рыбакова

По жалобам жителей «Салават Купере» экологи проверили воздух на вредные вещества

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Экологи взяли пробы атмосферного воздуха в казанском микрорайоне «Салават Купере». Причиной проверки послужили жалобы местных жителей, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.  

«Вместе с передвижной лабораторией и инспекторами Центрального территориального управления министерства взяли пробы воздуха. Проверка проходила при местных жителях», — рассказали в ведомстве.

Экологи проверили воздух на содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, аммиака, сероводорода, формальдегида, бензола, толуола, фенола, ацетона и других загрязняющих веществ. Превышения допустимых концентраций в результате выявлены не были.

#жк салават купере #превышение пдк
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