По жалобам жителей «Салават Купере» экологи проверили воздух на вредные вещества

Экологи взяли пробы атмосферного воздуха в казанском микрорайоне «Салават Купере». Причиной проверки послужили жалобы местных жителей, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Вместе с передвижной лабораторией и инспекторами Центрального территориального управления министерства взяли пробы воздуха. Проверка проходила при местных жителях», — рассказали в ведомстве.

Экологи проверили воздух на содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, аммиака, сероводорода, формальдегида, бензола, толуола, фенола, ацетона и других загрязняющих веществ. Превышения допустимых концентраций в результате выявлены не были.