По жалобам жителей экологи проверили воздух в Бавлах на содержание сероводорода

Из-за жалоб жителей Бавлов на неприятный запах в воздухе экологи выехали на место и взяли пробы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило обращение от Управления гражданской защиты Бавлинского района. Жители жаловались на неприятный запах, предположительно сероводорода, в ночное время в 27-м микрорайоне Бавлов», — сказано в сообщении.

Специалисты отдела обеспечения эконадзора Приикского территориального управления выехали вместе с передвижной лабораторией. Экологи взяли пробы атмосферного воздуха в автоматическом режиме с использованием специального оборудования в ночное время. Образцы были проанализированы по шести показателям: оксид и диоксид азота, оксид углерода, оксид серы, аммиак и сероводород. Анализ превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявил.

В Минэкологии РТ напомнили, что обо всех нарушениях природоохранного законодательства татарстанцы могут сообщить по телефону (843)267-68-67.