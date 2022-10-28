news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
28 октября 2022  20:36

По жалобам жителей Азнакаева на неприятный запах экологи взяли пробы воздуха

news_top_970_100

После жалоб жителей Азнакаева на дым и неприятный запах экологи взяли пробы воздуха. О результатах исследования сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Люди жаловались на дым и неприятный запах возле дома №16 по ул. Лениногорский тракт. Для оценки состояния воздуха на место выехали инспекторы и специалисты Приикского территориального управления вместе с передвижной экологической лабораторией», – рассказали в природоохранном ведомстве.

Воздух был проанализирован по восьми показателям: на содержание фенола, формальдегида, оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, аммиака и сероводорода. По результатам превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100