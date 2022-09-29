После жалоб жителей Альметьевска экологи взяли пробы воды в Нариманке

Получив жалобы жителей Альметьевска на неприятный запах, экологи взяли пробы воды в реке Нариманке. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На месте побывали инспекторы Юго-Восточного территориального управления совместно со специалистами лаборатории Минэкологии РТ. «В момент обследования территории неприятного запаха не обнаружено. Экологами была отобрана проба природной воды», — отметили в ведомстве.

По результатам анализа превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. По мнению инспекторов, возможным источником запаха может являться канализационная насосная станция, которая расположена неподалеку. Это место экологи взяли на контроль.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экологи не нашли токсинов в озере Комсомольское в Казани, несмотря на мор уток и рыбы.