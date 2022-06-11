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Ру Тат
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Экология
11 июня 2022  03:28

По жалобам в соцсетях на грязную пленку экологи обследовали Каскад прудов в Альметьевске

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По жалобам местных жителей в соцсетях экологи обследовали территорию парка «Каскад прудов» в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологами были отобраны пробы воды. По результатам анализа превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», — сказано в сообщении.

Установлено, что пленка на воде образовалась в результате цветения растений. Часть парка находится в зеленой зоне, где в вегетационный период наблюдается высокая концентрация пыльцы в воздухе. Во время дождя она оседает, проявляясь в виде плавающего налета на водной глади.

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