По жалобам татарстанцев экологи взяли пробы воздуха возле асфальтобетонного завода

После жалоб местных жителей экологи взяли пробы воздуха в селе Абсалямово Ютазинского района Татарстана, но никаких превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологам поступила жалоба от жителей села Абсалямово Ютазинского района. Местные пожаловались на неприятный химический запах, предположительно со стороны асфальтобетонного завода», — рассказали в ведомстве.

На место выехали инспекторы Приикского территориального управления вместе с передвижной экологической лабораторией. На прилегающей к заводу территории были в автоматическом режиме отобраны пробы атмосферного воздуха.

Специалисты проанализировали пробы по восьми показателям: фенолу, формальдегиду, оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, аммиаку и сероводороду. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в результате выявлено не было.