По жалобам татарстанцев экологи провели проверку на Сулице, но не нашли нарушений

После жалоб местных жителей на незаконные земляные работы на реке Сулице в Верхнеуслонском районе Татарстана экологи провели проверку, но нарушений не обнаружили. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«В ходе обследования установлено, что экскаватор производит работы за пределами Сулицы, в акватории Свияги, которая в свою очередь является подпором Куйбышевского водохранилища. На проведение дноуглубительных работ выдано разрешение. Нарушений природоохранного законодательства при пользовании акваторией водного объекта не установлено», — пояснили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Тревожные сообщения о земляных работах на реке Сулице в Верхнеуслонском районе ранее появились в социальных сетях. Местные жители сообщили, что река сильно обмелела. Некоторые люди предположили, что реку хотят превратить в платные озера.

«Одними из возможных факторов, влияющих на состояние водного объекта и уменьшение водосборной площади, могут быть снижение водности подземных водоисточников, а также маловодный период, который был характерен для этого лета в целом по региону», — уточнили в Минэкологии республики.