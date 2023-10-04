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По жалобам татарстанцев экологи провели проверку на Сулице, но не нашли нарушений
После жалоб местных жителей на незаконные земляные работы на реке Сулице в Верхнеуслонском районе Татарстана экологи провели проверку, но нарушений не обнаружили. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.
«В ходе обследования установлено, что экскаватор производит работы за пределами Сулицы, в акватории Свияги, которая в свою очередь является подпором Куйбышевского водохранилища. На проведение дноуглубительных работ выдано разрешение. Нарушений природоохранного законодательства при пользовании акваторией водного объекта не установлено», — пояснили в пресс-службе природоохранного ведомства.
Тревожные сообщения о земляных работах на реке Сулице в Верхнеуслонском районе ранее появились в социальных сетях. Местные жители сообщили, что река сильно обмелела. Некоторые люди предположили, что реку хотят превратить в платные озера.
«Одними из возможных факторов, влияющих на состояние водного объекта и уменьшение водосборной площади, могут быть снижение водности подземных водоисточников, а также маловодный период, который был характерен для этого лета в целом по региону», — уточнили в Минэкологии республики.
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