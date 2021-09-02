По жалобам на засыпку Карьера в Салмачах экологи проводят расследование

Жители Казани пожаловались в соцсетях на засыпку мусором озера в поселке Салмачи. Выехавшие на место экологи озеро не обнаружили, но по факту незаконной свалки грунта вперемешку со строительным мусором завели административное расследование.

«По информации в соцсетях о захламлении территории в поселке Салмачи Советского района инспекторы выехали на место. В ходе осмотра участка обнаружен обводненный карьер, засыпанный грунтом вперемешку со строительным мусором. Данный карьер в реестре водных объектов не числится. Возможно, в нем скопилась вода из подземных источников», — сообщила руководитель пресс-служба Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Общая площадь складирования грунта и стройотходов составила 640 кв. метров, объем — 4480 кубометров. В момент осмотра экологами территории работы на ней не велись. Однако по видеоматериалам в соцсетях был замечен «КАМАЗ», осуществлявший сброс отходов. Чтобы определить владельца транспортного средства направлен запрос в УГИБДД по РТ. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАп РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».