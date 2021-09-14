После жалоб на разлив нефтепродуктов на Волге экологи отобрали пробы воды

После того, как казанцы пожаловались на маслянистое пятно на Волге, экологи оперативно выехали на место и отобрали пробы воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«От жителей Казани поступила информация об обнаружении на акватории Волги маслянистого пятна неустановленного происхождения. Данный участок находится между Зеленым Бором и Боровым Матюшино в Лаишевском районе. Специалисты Центрального отдела обеспечения экологического надзора Минэкологии РТ совместно с коллегами из Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования совершили оперативный выезд на место. В нескольких местах были отобраны пробы природной воды, которые направлены в лабораторию для дальнейшего количественного анализа на предмет содержания загрязняющих веществ», — сообщили в пресс-службе.

В ходе мониторинга акватории Волги в непосредственной близости источника разлива нефтепродуктов не обнаружено. Если нарушение подтвердится, то дальнейшим разбирательством по факту займется Росприроднадзор.