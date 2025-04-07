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Общество 7 апреля 2025 11:00

По жалобам на мор рыбы на Лебяжьих озерах экологи проведут проверку

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По жалобам на мор рыбы на Лебяжьих озерах экологи проведут проверку
Озеро Лебяжье в 2020 году
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По жалобам в социальных сетях на массовый мор рыбы на Лебяжьих озерах экологи проведут проверку и возьмут пробы воды. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Жалоб по данной теме в Министерство экологии и природных ресурсов РТ не поступало. Однако, чтобы проверить сообщения в соцсетях и СМИ, инспекторы министерства выедут и обследуют территорию», – рассказали в пресс-службе.

В ходе ежемесячного наблюдения за состоянием воды озер Большое и Малое Лебяжье будут отобраны пробы Центральным отделом обеспечения экологического надзора.

#замор рыбы #лебяжьи озера #Минэкологии РТ #Экология
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