По жалобам на мор рыбы на озере в парке Победы экологи провели два выезда

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана прокомментировало сообщения в социальных сетях о массовом море рыбы в озере, находящемся в казанском парке Победы. Специалисты два раза выезжали на место происшествия.

«Жалоб на мор рыбы в парке Победы в Министерство экологии и природных ресурсов РТ не поступало. По сообщениям в соцсетях инспекторы оперативно выехали в воскресенье на место, но мертвой рыбы не обнаружили. Работники парка сообщение о заморе рыбы не подтвердили. По результатам выезда сообщаем, что факт замора рыбы не подтвержден», — рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Как уточнили в природоохранном ведомстве, в целях проверки качества поверхностных вод озера в парке Победы сегодня инспекторы Центрального территориального управления повторно выехали на место совместно со специалистами лаборатории. Участниками выезда также стали специалисты Росрыболовства.