Экологи взяли пробы воздуха в Авиастроительном районе после жалоб казанцев

Экологи выехали по жалобам татарстанцев и отобрали пробы воздуха в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес экологов поступила жалоба от жителей Авиастроительного района. Казанцы жаловались на дым и неприятный запах со стороны гаражного кооператива. Инспекторы выехали на ул. Лукина и отобрали пробы воздуха. По результатам химического анализа атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», – сказано в сообщении.

Обо всех нарушениях природоохранного законодательства татарстанцы могут сообщить в Минэкологии РТ по телефону (843)267-68-67, электронной почте eco.signal@tatar.ru, в интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm, по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +79872169779, в системе «Народный контроль» в категория «Экология», а также по мобильному приложению «Школьный экопатруль».