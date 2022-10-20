По жалобам казанцев экологи взяли пробы стоков в ЖК «Изумрудный»

Получив жалобы жителей Приволжского района Казани, экологи взяли пробы воды и почвы в жилом комплексе «Изумрудный». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«<…> государственными инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по обращениям граждан о канализационных стоках осуществлен выезд в Приволжский район Казани по улице Акчулпан», — рассказали в ведомстве.

В ходе совместного обследования сотрудники выездной лаборатории отобрали пробы сточной воды и загрязненной почвы. Собранные образцы теперь переданы на исследование.