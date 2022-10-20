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Ру Тат
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Экология
20 октября 2022  08:33
Наталья Рыбакова

По жалобам казанцев экологи взяли пробы стоков в ЖК «Изумрудный»

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Фото: eco.tatarstan.ru

Получив жалобы жителей Приволжского района Казани, экологи взяли пробы воды и почвы в жилом комплексе «Изумрудный». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. 

«<…> государственными инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по обращениям граждан о канализационных стоках осуществлен выезд в Приволжский район Казани по улице Акчулпан», — рассказали в ведомстве.

В ходе совместного обследования сотрудники выездной лаборатории отобрали пробы сточной воды и загрязненной почвы. Собранные образцы теперь переданы на исследование.

#неочищенные стоки
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