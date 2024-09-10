«По явке с нами рядом никто не стоял»: Магдеев поблагодарил челнинцев за выборы

В Набережных Челнах на выборах депутатов Государственного совета Республики Татарстан, по предварительным данным, проголосовали 70,7% избирателей. Мэр Наиль Магдеев на аппаратном совещании поблагодарил горожан за высокую явку и активную жизненную позицию.

«Выражаю слова искренней благодарности за активное участие в выборах. Голос каждого из вас имеет большое значение для будущего Республики Татарстан и нашего города. Благодарим наших жителей за высокую гражданскую активность и сопричастность нашим политическим делам. Город Набережные Челны — это город неравнодушных людей. Я специально посмотрел, как проголосовали в городах-полумиллионниках. По явке с нами рядом никто не стоял», — отметил он.

Отдельную благодарность он адресовал председателям участковых избирательных комиссий и сотрудникам правоохранительных органов за слаженную работу и обеспечение высокого уровня общественной безопасности.

«Мы живем и работаем в особых условиях — в условиях проведения спецоперации», — отметил мэр.

При проведении выборов в Челнах было задействовано 173 участковых комиссии, более 1,6 тыс. человек, а также более 300 сотрудников правоохранительных органов. За «чистотой» голосования в городе следили почти 1,2 тыс. наблюдателей.

По предварительным итогам выборной кампании, татарстанский парламент обновится более чем на 40%. Татарстан по явке занимает второе место — 71,63%.

Согласно данным ЦИК РТ, по результатам предварительных итогов голосования после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ - 10,54%, ЛДПР - 4,41%, «Новые люди» - 4,21%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 3,27%.