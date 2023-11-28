«По всему телу осколки»: боец СВО из Татарстана рассказал, как выжил после суток бомбежки

В Высокогорском районе социальные координаторы Марина Куцакова и Лилия Мамаева вручили бойцу СВО две коляски. Одна будет использоваться дома, другая — на улице. Это подарок от фонда «Защитники Отечества» из Высокогорского филиала социального фонда России. Боец с позывным Потник уже год проходит лечение, и надежда на восстановление ног есть. Коляски помогутему свободно передвигаться уже сейчас.

Ранение боец получил во время минометного обстрела под Артемовском. «Вот меня сутки бомбили. С территории огня меня вытащили уже когда ближе к оранжевой зоне начали выходить. Там просто начал накрывать миномет», — вспоминает он.

Позже этот бой назовут однм из самых тяжелых. Выжить Потнику в таких условиях удалось только благодаря сослуживцам.

«После ранения меня занесли, не знаю, то ли в садик, то в подвал. Там палки привязали к ногам», — рассказал он.

О том, что творят враги, Потник говорит уже без эмоций. Единственное, о чем жалеет искренне, что не может быть рядом с боевыми товарищами. «Ноги были бы целые, я бы там остался бы», — признается он.

Солдат уже год поддерживает своих сослуживцев только по переписке. Потника же поддерживает не только семья.

«Фонд „Защитники Отечества“ — девчонки молодцы, помогают. Нас не покидают. Вот я на Украине коляску купил, в ней и в поезде, и в самолетах добирался до дома. Вот девчонки сегодня помогли, она у меня вон рассыпалась уже. Привезли две коляски».

За свои заслуги перед Родиной в зоне боевых действий у Потника пять медалей — две из них «За отвагу» и еще три — за освобождение городов. Считает, что каждый из бойцов СВО достоин наград, и советует всем, кто сейчас служит, помнить о доме. «Если поставлена задача, значит она выполнима. Помните, что дома ждут. И школьники вам пишут письма, и когда вы их читаете, вы радуетесь этим письмам», — говорит военносулжащий.

Боец СВО сейчас готовится к госпитализации. Он пройдет очередной курс лечения ног.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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