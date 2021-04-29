По всему Татарстану стартовал «Диктант Победы»

Сегодня на почти 160 площадках по всему Татарстану проходит Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны. В акции принимают участие более 8 тыс. человек.

В Татарстане «Диктант Победы» проходит на площадках музеев, суворовского училища, учебного центра при МЧС и работавших в годы войны предприятий. Впервые желающие смогли пройти тест на площадке ПАО «Татнефть».

«Это стало ежегодным событием. С каждым годом масштаб его увеличивается. Если в первые два года мы проводили акцию локально, не во всех регионах, то уже сегодня не только в нашей стране, но и за рубежом проводится „Диктант Победы”. Масштаб говорит о том, насколько мы, а главное — граждане России, заинтересованы в этом событии. Татарстан всегда был одним из регионов, которые очень живо откликаются на такие события. Надеюсь, что и сегодня мы достойно покажем себя на этом диктанте», — сказал Ильдар Гильмутдинов.

Фото: Лиля Шайхутдинова

В «Диктанте Победы» принимают участие школьники и студенты. Среди тестируемых также были замечены сотрудники вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной службы, ОМОН, СОБР Управления Росгвардии по РТ. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану, от войск национальной гвардии России в мероприятии приняли участие 64 человека.

«На диктант второй год приходят ребята из Росгвардии, что для нас очень ценно. Они поддерживают, вносят своим присутствием лепту в общее дело. Я уверена, что в этой акции не столько важна победа, сколько ценна возможность прикоснуться к истории своей Родины, вспомнить события, которые происходили на ее территории, изучить их», — уверена председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Центральной площадкой проведения диктанта в Татарстане стал Музей-мемориал Великой Отечественной войны. Именно здесь перед началом акции были награждены татарстанские победители прошлого года.

«Каждый год у нас есть победители на федеральном уровне, чему мы очень рады. К сожалению, из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в мире мы не смогли их красиво поздравить в прошлом году, но приятно, что мы можем исправить это сегодня перед началом акции», — сказала Габдрахманова.

Фото: Лиля Шайхутдинова

В этом году международная патриотическая акция «Единой России» проходит уже в третий раз. За свою небольшую историю она с поразительной скоростью расширяет географию и привлекает все большее количество желающих пройти тест на знание ключевых событий Великой Отечественной войны.

Только в России организовано более 15,5 тыс. площадок. «Диктант Победы» пишут в биосферном заповеднике «Командорский» на Камчатке, в заповеднике на территории Хакасии, в Красноярском и Краснодарском краях, в Москвариуме на ВДНХ, в детских лагерях «Артек» и «Орленок», а также на метеорологических станциях в Арктике.

«Мы очень хотим, чтобы наше молодое поколение знало про эту Победу. К сожалению, многие дети сегодня не знают даже ключевых событий войны. Такие акции, я уверен, мотивируют и ребят, и нас вспоминать и изучать историю нашей многонациональной страны», — уверен депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов.

Фото: Лиля Шайхутдинова

Акцию поддержали силовые ведомства — Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД. Только на их базах создана более тысячи площадок для проведения акции, в том числе на крейсерах «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», на корабле боевой славы «Аврора», в выставочном центре «Патриот» и на горе Эльбрус.

Всероссийская акция в этот раз затронула 80 стран мира, в 31 из которых диктант проходит в очном порядке. С этого года жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии также смогут проверить свое знание военной истории России.

Еще одной уникальной чертой III «Диктанта Победы» стала возможность прохождения теста для людей, имеющих проблемы со зрением, на базе библиотеки имени Маяковского в Ставрополе. Для них задания записаны с использованием шрифта Брайля.

Проверить свои знания также решили депутаты и кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ.

Имена победителей акции станут известны 24 июня. Организаторы проекта заметили, что скорость сдачи теста также будет учитываться при проверке диктанта. Имена тех, кто быстрее всех верно ответит на все 25 вопросов, будут опубликованы на сайте акции. Федеральные победители получат возможность стать почетными гостями парада Победы на Красной площади 9 мая 2022 года. Победителей, которые будут являться выпускниками школ, ждет приятный бонус: получение дополнительных баллов при поступлении в вузы.