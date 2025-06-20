По всей России запускаются B2B-платежи через Систему быстрых платежей

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

ВТБ и Почта России запустили приём B2B-платежей через Систему быстрых платежей по всей России. Зачисление средств в личном кабинете компании происходит моментально. По итогам запуска проекта член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора АО «Почта России» Максим Цыпин подписали меморандум на полях ПМЭФ-2025.

Новый сервис позволяет юридическим лицам просто и быстро оплачивать товары и услуги от Почты России. Клиенту достаточно войти в личный кабинет, выбрать раздел «Пополнение баланса» и указать сумму перевода. Платёжная ссылка и QR-код для перевода генерируются автоматически, а средства зачисляются на счёт в режиме онлайн.

Почта России первой среди логистических компаний страны внедрила в сегменте e-commerce возможность безналичных расчётов между юридическими лицами с использованием СБП. Ранее решение успешно прошло тестирование в семнадцати регионах. С декабря 2024 года к сервису подключились более 65 тысяч корпоративных клиентов из этих регионов.

«После проведения успешного тестирования сервиса было принято решение о его масштабировании на всю Россию. Обеспечение быстрых расчётов между компаниями – неотъемлемая часть эффективного развития экономики страны. Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет расчёты и повышает оборачиваемость средств, оно удобно для бизнеса, а платёжная инфраструктура надёжно защищена», — отметил Виталий Сергейчук.

«Результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность сервиса среди компаний различных отраслей. Теперь клиентские средства поступают мгновенно, оплата доступна через любое банковское приложение по ссылке или QR-коду. Этот сервис станет надежным инструментом ведения бизнеса для наших корпоративных клиентов», – сказал Максим Цыпин.