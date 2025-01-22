По всей России пройдут акции ко Дню снятия блокады Ленинграда

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады общество «Знание» организует лекции, экскурсионные маршруты и встречи, посвященные «символу человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой веры в победу». Мероприятия пройдут в рамках трека Знание.Герои во всех регионах России. Впервые в этом году онлайн-лекция состоится и за рубежом, сообщает пресс-служба общества.

«День снятия блокады Ленинграда — особая дата, когда мы чтим память тысяч людей, ставших символом мужества, стойкости и борьбы. Помнить о них — наш священный долг и ответственность перед защитниками города. Это история нашего великого народа, которую мы передаем будущим поколениям, чтобы построить прочное и мирное будущее. В этом году Российское общество „Знание“ подготовило обширную программу, посвященную этой дате. Уверен, что наши проекты позволят молодежи узнать больше об истории и настоящих героях нашей великой страны», — заявил первый заместитель генерального директора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

На базе образовательных заведений, музеев и учреждений культуры состоятся выступления с использованием интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады. Среди фрагментов — дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города, история ледовой трассы «Дорога жизни», которая проходила через Ладожское озеро и связывала осажденный город с Большой землей.

Онлайн-лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда состоится 25 января в рамках Заседания молодежного исторического клуба при представительстве Россотрудничества во Франции.

В разных городах страны будут работать экскурсионные маршруты в трамваях и троллейбусах. Помимо прочего, в формате открытого диалога пройдут встречи с родственниками участников блокады Ленинграда.

В Пензенской области лектор общества «Знание» — руководитель Центра культурных программ и проектов Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Анна Токарева провела для студентов Колледжа транспортных технологий урок памяти, где рассказала о событиях тех лет и продемонстрировала кадры видеохроники.

В Перми лекции ко Дню снятия блокады Ленинграда пройдут для учеников классов с 7-го по 9-й школы №93. В Самарской области лекции, просмотр и обсуждение документальных фильмов организуют в поселке Чапаевский, Красноярском государственном техникуме, Новокуйбышеском нефтехимическом техникуме, школе №121 Самары.

В Саратовской области мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда, состоятся в образовательных организациях Саратова, а также Дергачевского, Ивантеевского и Краснокутского районов.

На площадке Вятского ГАТУ в Кирове акцию ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проведет лектор общества «Знание» — историк, специалист в области изучения конфессиональной политики и межконфессиональных отношений, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета Андрей Машковцев.

В Чувашии для учеников школы №64 лекцию прочитает доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева Федор Козлов.

Все желающие могут ознакомиться с сериалом «Фильм не сохранился», созданный обществом «Знание». В нем рассказывается, зачем нацистская Германия взяла в кольцо Ленинград, как музыка давала надежду мужественным жителям города на Неве и какова была цена «Дороги жизни». В каждой серии через объектив камеры оператора, жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить 872 дня.

Подробная информация о мероприятиях Российского общества «Знание» доступна на его сайте.