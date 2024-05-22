По Вознесенскому тракту в Казани хотят запустить троллейбусы на автономном ходу

«Метроэлектротранс» в этом году планирует приобрести 39 низкопольных троллейбусов. Часть из них хотят запустить по Вознесенскому тракту в Казани, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Часть троллейбусов, которые хотим купить в этом году, должны пройти на автономном ходу до 20 км», – рассказали в ведомстве.

В прошлом году «Метроэлектротранс» приобрел в лизинг 25 новых низкопольных троллейбусов.