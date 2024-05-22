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Общество 22 мая 2024 19:41

По Вознесенскому тракту в Казани хотят запустить троллейбусы на автономном ходу

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«Метроэлектротранс» в этом году планирует приобрести 39 низкопольных троллейбусов. Часть из них хотят запустить по Вознесенскому тракту в Казани, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Часть троллейбусов, которые хотим купить в этом году, должны пройти на автономном ходу до 20 км», – рассказали в ведомстве.

В прошлом году «Метроэлектротранс» приобрел в лизинг 25 новых низкопольных троллейбусов.

#Метроэлектротранс #Вознесенский тракт #Троллейбусы
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