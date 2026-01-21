news_header_top
Общество 21 января 2026 14:33

По Волжской тропе в 2025 году прошли более 66 тыс. туристов

По Волжской тропе в 2025 году прошли более 66 тыс. туристов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волжская тропа продолжает набирать популярность. В 2025 году по ней прошли более 66 тыс. туристов. Об этом на коллегии Госкомитета РТ по туризму сообщил его председатель Сергей Иванов.

«По итогам 2025 года по Волжской тропе прошло более 66 тысяч туристов. Тропа стимулирует появление новых и поддержку существующих точек размещения, а местные жители начинают развивать частные мини-гостиницы и даже избинг – современный формат загородного отдыха с погружением в деревенский быт», – отметил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волжскую тропу и другие проекты в сфере загородного, природного и экологического туризма развивает Дирекция по природным территориям Института развития городов Татарстана.

С 2023 года под брендом «Места Татарстана» дирекция запускает новые продукты на разных природных территориях – на пляже «Камское море» и в кинопоселке «Семрук» в Лаишево, в кластере «Дингез – море Татарстана» в Камском Устье, на пляже «Рахат» в Зеленодольске.

