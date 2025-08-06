По Волге на ладье: в Татарстане воссоздали маршрут Великого Волжского пути

В Татарстане прошла историко-просветительская экспедиция проекта «Истоки Отечества. Великий Волжский путь». Участники вместе с военно-историческим клубом «Цитадель» прошли по Волге на точной копии деревянной ладьи IX–XI веков, созданной по археологическим данным.

Путешествие началось в Болгаре – древнем торговом городе на берегу Волги, который в раннем Средневековье связывал Европу и Восток. Там развернули исторический лагерь и передвижную выставку, посвященные быту, мореплаванию и оружию эпохи. Далее ладья отправилась к Булгарской заставе в Ульяновской области – по пути, которым в Средневековье шли купцы и воины.

Финальной точкой стал фестиваль «Волжский путь», где экспедиция представила интерактивную выставку о торговле, культуре и жизни на древнем маршруте.

«Мы хотели не только проверить исторические гипотезы на воде, но и показать, как память о Волжском пути оживает в реальном движении – через ладью, маршрут, живое общение с людьми на берегах. Для нас важно, что к проекту подключаются города и сообщества вдоль Волги. Такой формат делает историю наглядной и убедительной», – рассказал руководитель проекта Наиль Хабибуллин.

Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер – Российское военно-историческое общество в Республике Татарстан.

Фотография предоставлена организаторами мероприятия