По вине пьяного водителя в ДТП на трассе в Татарстане пострадали два человека

фото: республиканская Госавтоинспекция

Серьезное ДТП произошло накануне на 92-м км автодороги Казань – Ульяновск в Буинском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем официальном телеграм-канале.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что пьяный 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От удара оба автомобиля слетели с дороги в кювет.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их доставляли в больницу.

