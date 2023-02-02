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Происшествия
2 февраля 2023  11:35

По вине пьяного водителя в ДТП на трассе в Татарстане пострадали два человека

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По вине пьяного водителя в ДТП на трассе в Татарстане пострадали два человека
фото: республиканская Госавтоинспекция

Серьезное ДТП произошло накануне на 92-м км автодороги Казань – Ульяновск в Буинском районе Татарстана, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем официальном телеграм-канале.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Предварительно установлено, что пьяный 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От удара оба автомобиля слетели с дороги в кювет.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их доставляли в больницу.
 

 

 

#пьяный водитель #гибдд рт
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