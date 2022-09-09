«По величине уступает только «Кул-Шарифу»: как строят крупнейшую мечеть Казани

На пересечении улиц Дубравная и Рихарда Зорге в Казани заканчивают строить мечеть «Ал Тан им. Габдрахима Утыз-Имяни» Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

Пока все внимание казанцев было приковано к проектированию Соборной мечети, на пересечении улиц Дубравная и Рихарда Зорге тихо и без пафоса строили крупнейшую мечеть, которая получила имя татарского ученого Утыз Имяни. По величине она уступает только «Кул-Шарифу». Имам строящейся мечети Ирек хазрат Зиганшин рассказал корреспонденту «Татар-Информ», как прихожане собирали деньги на строительство и как будет выглядеть новая мечеть.

«Помогали все – от пенсионеров до меценатов»

Полное название мечети - «Ал Тан им. Габдрахима Утыз-Имяни». Ее имамом стал Ирек хазрат Зиганшин. Он является участником местной общины и одним из инициаторов строительства мечети. Ранее он был известен как председатель Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ, до этого он занимал пост гендиректора фонда «Закят» при ДУМ РТ, был имамом мечети «Марджани» и проректором по воспитательной работе в Российском исламском университете.

Ирек хазрат Зиганшин: «Местная махалля мечтала о том, чтобы здесь была мечеть» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Приход мечети зарегистрировали еще в 2014 году. В том месте, где сейчас строится дом Аллаха, раньше сбрасывали снег.

«Местная махалля (община) мечтала о том, чтобы здесь была мечеть. Наши аксакалы говорили: «Ах, вот здесь бы мечеть построить». Бывало, что на эти же снежные глыбы взбирались и провозглашали азан, настолько велико было наше желание», - делится воспоминаниями Ирек хазрат.

В 2016 году десять казанских бизнесменов обратились к муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину с предложением построить мечеть. Муфтий поддержал идею, и через два года исполком Казани выдал разрешение на строительство.

С 2018 года с миру по нитке шло возведение мечети Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда начались работы, к нам пришел житель махалли со словами: «От имени своей семьи я хочу участвовать в подготовке котлована для мечети». Потом пришел еще один брат и отдал 4-5 тонн арматуры, а другой на КАМАЗе землю вывез. Что удивительно, нам помогали даже люди других конфессий - приходили, спрашивали: «Чем мы можем помочь?». И вот так с миру по нитке шло возведение мечети. Финансово помогали все - от пенсионеров до меценатов со всего Татарстана и даже России», - рассказывает имам.

Вторая после «Кул-Шарифа»

Вначале собирались построить маленький молельный дом – такой, как в поселке Ометьево. Однако анализ местности показал, что район обширный, рядом расположен перекресток больших дорог - Дубравная и Зорге. Это значит, что мечеть будет «встречать» приезжающих в Казань. Поэтому ее решили сделать большой.

Район обширный, рядом расположен перекресток улиц Дубравная и Зорге. Мечеть будет «встречать» приезжающих в Казань Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Площадь новой мечети – 2502 кв.м. В Казани по величине она уступает только «Кул Шарифу» (10 тысяч кв. м). Но если учесть, что «Кул-Шариф» - в первую очередь музей, который не выполняет функции мечети в полной мере, «Утыз Имяни» будет самой большой до тех пор, пока не появится Соборная мечеть.

Здание состоит из трёх этажей. В цоколе будут располагаться конференц-зал, банкетный зал и запасные молельные залы. На первом этаже появится зал для мужчин, на втором - для женщин, а также классы и библиотека. Всего «Утыз Имяни» сможет вместить 1100 человек.

Почему мечеть не достроили в срок?

Мечеть «Утыз Имяни» планировали открыть в 2021 году, но из-за пандемии работа замедлилась. Помимо карантинных ограничений сыграл роль и кризис, из-за которого сократилось финансирование.

Мечеть планировали открыть в 2021 году, но из-за пандемии и кризиса работа замедлилась Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Еще у нас было много пожертвований от пенсионеров, но в период эпидемии некоторые из них покинули этот мир. Например, наша абыстай, которая была уже прикована к кровати, перед смертью пожертвовала 20 тысяч рублей», - вспоминает имам.

По плану мечеть должны достроить в ноябре-декабре этого года. Основные работы уже выполнены, осталась сделать внутреннюю отделку. Сквозь строительные леса в главном молельном зале, клеенку в коридорах и вездесущую пыль можно разглядеть намеки на будущий интерьер здания.

Как выглядит мечеть?

В «Утыз-Имяни» надписи на стенах снаружи выполнены в куфическом стиле арабской графики (она угловатая). А внутри уже роспись в стиле сульс.

Над главным и женским входами мозаикой вложены слова свидетельства «Ля Иляха Илляллах, Мухаммаду-Расулюллах» Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

Над главным и женским входами мозаикой вложены слова свидетельства «Ля Иляха Илляллах, Мухаммаду-Расулюллах», что означает: «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник его». На главном куполе тоже выложены слова свидетельства. А на минаретах можно прочитать: «Ху Ар-Рахман Ар-Рахим» («Он милостивый и милосердный»).

Под каждым окном выложены шамаили, которые разработал художник-каллиграф Наджип Наккаш. Вся мозаика выполнена вручную.

Проект мечети разрабатывал архитектор Дмитрий Мусин. Размышляя над стилем здания, он употребил характеристику «новое осмысление старых традиций».

Вся мозаика выполнена вручную Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

«Это даже неоклассикой не назовешь, здесь не так много архитектурных элементов. И точно не суперсовременный стиль. Здесь мы видим, как в наше время идут поиски другой компоновки, объемов. Мы с вами живем в процессе становления новых стилей. Возможно, после нас уже этому уже дадут название», - пояснил архитектор.

По его словам, некоторые детали заказчик обозначил сразу. Например, цвет купола должен был быть голубым, а в оформлении должна была присутствовать мозаика.

«Мэр города (Ильсур Метшин, - ред.) поставил задачу, которую надо было выполнить в кратчайшие сроки. Через две недели мы представили уже три абсолютно разных варианта образа мечети, комиссия выбрала этот», - вспоминает архитектор Дмитрий Мусин.

Сама концепция мечети интересна тем, что, когда видишь это сооружение, нет полного представления, насколько большой там молельный зал Эскизный проект

Снаружи декор выполнен в холодных цветах и оттенках: в синем, бирюзовом - в поддержку купола. А вот интерьер махалля решила оформить в теплых и мягких тонах.

«У нас получился интересный купол, он такой гребенчатый со специфическим кулисом и ромбовидными клёпками. Сама концепция мечети интересна тем, что, когда видишь это сооружение, нет полного представления, насколько большой там молельный зал. Это своеобразная фишка. Когда вы приближаетесь к мечети, вы не видите ее с боков. Но, зайдя внутрь, вы будете удивлены размерами молельного зала», - отмечает Дмитрий Мусин.

Что будет внутри мечети?

Имам Ирек хазрат Зиганшин отмечает, что многие с нетерпением ждут, когда достроиться мечеть. Пока на территории собрали временный пристрой.

«Там мы читаем намазы. В этой коморке помимо пятикратных молитв, мы читали и праздничные намазы, и даже читали никах. На гает-намазы очень много народу приходило, и на улице читали», - рассказывает хазрат.

Многие с нетерпением ждут, когда достроиться мечеть Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

Особое внимание уделяется социальной и просветительской деятельности. В здании отведено несколько помещений для учебных классов, чтобы можно было разделить учащихся по группам.

Для прихожан с ограниченными возможностями в здании будет два лифта, отдельные комнаты омовения, и т.д. Во дворе планируется разместить детскую площадку и родник, доступ на которые будет открыт для всех желающих.

Уже сейчас ведется благотворительная деятельность - каждую неделю по пятницам всех желающих угощают пловом.

Почему «Утыз-Имяни»?

Ирек хазрат назвал две причины, почему мечеть названа в честь Габдрахима Утыз-Имяни (1752-1863).

«Первая – он был выдающимся ученым, богословом и имамом. Вторая причина заключается в том, что неподалеку есть дубрава, лесной массив, а фамилия учёного «Имяни» - переводится как «дуб». Получилась привязка имени к местности».

К основному названию добавили «Ал Тан». Так назван микрорайон, возле которого строится мечеть Фото: © Наргиза Амруллаева / «Татар-информ»

Недавно приход был перерегистрирован, и к основному названию добавили «Ал Тан». Так назван микрорайон, возле которого строится мечеть.

«Мы это сделали для удобства людей. Когда мы обсуждаем между собой, в какую мечеть сегодня пойдем, то не очень удобно говорить: «Я пойду на джума-намаз в мечеть имени ученого Габдрахима Утыз-Имяни». После перерегистрации приход мечети называется «Ал Тан им. Габдрахим Утыз-Имяни». А коротко только «Ал Тан», - объясняет Ирек хазрат.