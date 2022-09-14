По уровню бедности Татарстан занимает пятое место среди других субъектов России

В Татарстане уровень бедности по итогам прошлого года составляет 6,2% при общероссийском в 11%.По этому показателю республика занимает 5 место среди субъектов страны, сообщил первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на совещании по выполнению показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. Провел совещание в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам МИнниханов.

По итогам прошлого года граница бедности составила 10 тыс. 112 рублей для всего населения и 10 тыс. 776 рублей для трудоспособного населения. Для пенсионеров этот показатель находится на уровне 8 тыс. 134 рублей, сообщил Нигматуллин. На этот год уровень бедности установлен по целевому назначению на уровне 6%. «Риски недостижения данного показателя не прогнозируются», – уточнил Нигматуллин.

О численности населения доложила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. По ее данным, на 1 августа текущего года в республике насчитывается 3877,9 тыс. человек. Однако до конца года эти данные уточнят исходя из переписи населения, согласно которой население республики составляет 4 млн 4 тыс. 809 человек, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поставил задачу в текущем году снизить уровень бедности россиян и неравенство населения по доходам.