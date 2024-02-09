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Общество 9 февраля 2024 00:25

По ул.Залесной в Казани появятся девять новых домов

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Девять новых домов построят по улице Залесной в Казани. Проект планировки опубликован в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Общая площадь жилого фонда составил 42,5 тыс. кв. метров. Максимальная этажность домов составит 18 этажей. Ожидается, что население новых высоток составит 1417 человек.

Также на территории появится закрытый паркинг и открытые парковки, школа, совмещенная с детским садом.

Строительство будет разбито на четыре очереди: в первую возведут дома №1-3, коммерческие помещения и очистные сооружения, во вторую — №4 и 5, подземный паркинг и школу, совмещенную с детским садом (243 и 115 мест соответственно). После завершения третьей очереди здесь сдадут дома №6 и 7, а также проведут благоустройство территории, в рамках четвертой построят дома №8 и 9, проведут финальное благоустройство и подключение объектов к инженерным сетям.

Новые высотки будут граничить с лесом «Лебяжье» и находиться в районе Горьковского шоссе.

#строительство жилья
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