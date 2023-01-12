По улице Журналистов в Казани будут поэтапно перекрывать движение транспорта

В Казани на время ограничат движение транспорта на участках проезжей части ул.Журналистов из-за строительства напорной канализации. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

С 12 по 28 января для проезда будет закрыт участок дороги в районе зданий №62к1 и 62к13;

с 28 января по 2 февраля – в районе зданий №62В;

со 2 до 7 февраля закрыт будет проезд в районе зданий №62В, 62к3 и 102.