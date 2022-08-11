По улицам Казани бродит одичавший попугай
Сегодня жители Казани заметили на улицах столицы попугая. Очевидцы рассказали, что экзотическая птица не боится людей, спокойно грызет семечки разбросанные по земле. От привычного всем голубя с виду отличается лишь яркой окраской.
«Я увидела его на улице Короленко, сначала думала, что показалось. Подошла поближе, а это и правда оказался натуральный попугай, грязноват только» — поделился очевидец.
На фото, предположительно, попугай вида розелла, их родиной, как и большинства видов попугаев, является Австралия, чаще всего — это юго-восток материка.
«В природе такой заметный и не приспособленный к нашему климату попугайчик прожил бы 3-4 дня. Основную опасность для него представляют вороны, хищные птицы и кошки, также у него не было бы возможности добыть необходимое пропитание. Однозначно, что попугай был домашним, и, скорее всего, по неосторожности хозяев, вылетел в открытое окно» – сообщила зооинженер, специалист по связям с общественностью Евгения Артамонова.
Розелла считается неприхотливой птицей, которую можно с успехом держать в квартире. Ухаживать за ней не сложнее, чем за волнистым попугаем. Средняя стоимость такого попугая в России составляет 7000 рублей. Цена зависит от расцветки птицы.
Испуганную экзотическую птицу последний раз видели в Ново-Савиновском районе Казани, на улице Короленко, около 13 дома.