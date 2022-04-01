По указу Владимира Путина до 2030 года в РТ появятся новые объекты для детского отдыха

Президент России Владимир Путин поручил разработать отдельную программу по строительству объектов для отдыха детей. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля, пишет пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах РФ объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года», - сказано в документе.

Первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков напомнил, что в Татарстане уже не первый год реализуется программа «Лето - детям», по которой ремонтируются старые лагеря и появляются новые.

«Детский лагерь – это не только место отдыха и оздоровления детей, но и пространство для социального развития и воспитания детей и молодёжи. Развитие инфраструктуры как раз способствует повышению качества содержания профильных смен, профилизации детских оздоровительных лагерей. Руководство Татарстана всегда занимало принципиальную позицию в отношении инфраструктуры молодежной политики, в частности, объектов детского отдыха», - пояснил Садыков.

По программе «Лето – детям» с 2019 по 2021 год в 26 детских оздоровительных лагерях проведены ремонтные работы на общую сумму 3,3 млрд рублей. В программу 2022 года включено 22 лагеря, из них запланировано по 12 лагерям – разработка проекта, по 10 лагерям – выполнение строительно-монтажных работ.

Садыков подчеркнул, что новая федеральная программа поможет усилить работу в этом направление и позволит создать еще больше возможностей для молодежи - формировать качественную, отвечающую современным стандартам среду для детей и молодежи.