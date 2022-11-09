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Ру Тат
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Официальная хроника
9 ноября 2022  15:11

По указу Путина будет сформирован оргкомитет по празднованию 100-летия «Артека»

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Для празднования векового юбилея Международного детского центра «Артек» будет сформирован оргкомитет. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.  

«Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации. 

Также указом рекомендуется федеральным и региональным органам власти принять участие в организации мероприятий. 

100-летие известного детского центра будет отмечаться в 2025 году. 

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