По ТВ покажут фильм, посвященный памяти Ларисы Голубкиной

В 22:50 на Первом канале покажут фильм, посвященный памяти Ларисы Голубкиной. Выход программы анонсировали в телеграм-канале упомянутого телеканала.

Напомним, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в субботу, 22 марта. Недавно ей исполнилось 85 лет.

«В 22.50 в эфир выйдет программа "Памяти Ларисы Голубкиной"», - говорится в сообщении.

Будущая актриса родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964-м Голубкина окончила ГИТИС и пошла работать в Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА), на сцене которого выступала всю жизнь.

Она запомнилась зрителю после роли Шуры Азаровой в кинокартине «Гусарская баллада». Также Голубкина снималась в «Сказке о царе Салтане», кинолентах «Освобождение» и «Трое в лодке, не считая собаки».