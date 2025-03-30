По ТВ показали выпуск программы «Сделано в России» о Татарстане

На телеканале «Россия 24» показали выпуск программы «Сделано в России» о Татарстане. Видеосюжет опубликовали в телеграм-канале «Татмедиа».

В репортаже рассказали про развитие производств республики, в том числе ОЭЗ «Алабуга» и Автомобильного завода «КамАз».

Так, замдиректора автозавода «КамАз» Дмитрий Бородинов рассказал, что на сегодняшний день 80% комплектующий на их грузовых машинах – это уже локализованные изделия.

«Уже со второго квартала этого года мы запускаем опытные партии и установку на автомобиль гипоидные мосты собственного производства», – поделился Бородинов.

Вырастут и объемы производства. Подробнее – в сюжете телеканала.

Видео: «Россия 24»