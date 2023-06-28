По требованию транспортной прокуратуры в РТ оштрафовали главного инженера ж/д станции

В Казани оштрафовали сотрудника ж/д станции, который допустил ненадлежащее содержание электросетей на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжской транспортной прокуратуры.

Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры провели проверку в Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской железной дороги и выявили нарушения при содержании и эксплуатации электроустановок.

По результатам проверки к ответственности привлекли главного инженера. Ему назначили штраф за нарушение правил эксплуатации электроустановок и нарушение правил подключения к сетям.

В ведомстве отметили, что уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.