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Руc Тат
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Происшествия 28 июня 2023 14:44

По требованию транспортной прокуратуры в РТ оштрафовали главного инженера ж/д станции

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В Казани оштрафовали сотрудника ж/д станции, который допустил ненадлежащее содержание электросетей на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжской транспортной прокуратуры.

Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры провели проверку в Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской железной дороги и выявили нарушения при содержании и эксплуатации электроустановок.

По результатам проверки к ответственности привлекли главного инженера. Ему назначили штраф за нарушение правил эксплуатации электроустановок и нарушение правил подключения к сетям.

В ведомстве отметили, что уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.

#транспортная прокуратура #железная дорога
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