Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По требованию транспортной прокуратуры в РТ оштрафовали главного инженера ж/д станции
В Казани оштрафовали сотрудника ж/д станции, который допустил ненадлежащее содержание электросетей на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Поволжской транспортной прокуратуры.
Сотрудники Татарской транспортной прокуратуры провели проверку в Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской железной дороги и выявили нарушения при содержании и эксплуатации электроустановок.
По результатам проверки к ответственности привлекли главного инженера. Ему назначили штраф за нарушение правил эксплуатации электроустановок и нарушение правил подключения к сетям.
В ведомстве отметили, что уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа